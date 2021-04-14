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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля
14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года. Также за минувшие сутки 467 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 12 384. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Всего в Украине по состоянию на утро 14 апреля болеют коронавирусной болезнью 406 495 человек, что на 1 702 больше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963) и Полтавской (900) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1457 случаев / 1970 прививок;
Винницкая область - 380 случаев / 210 прививок;
Волынская область - 374 случая / 470 прививок;
Днепропетровская область - 606 случаев / 1710 прививок;
Донецкая область - 837 случаев / 470 прививок;
Житомирская область - 392 случая / 620 прививок;
Закарпатская - 157 случаев / 470 прививок;
Запорожская область - 876 случаев / 670 прививок;
Ивано-Франковская область - 162 случая / 487 прививок;
Киевская область - 845 случаев / 0 прививок;
Кировоградская область - 120 случаев / 350 прививок;
Луганская область - 321 случай / 330 прививок;
Львовская область - 963 случая / 2670 прививок;
Николаевская область - 422 случая / 450 прививок;
Одесская область - 906 случаев / 650 прививок;
Полтавская область - 900 случаев / 490 прививок;
Ровенская область - 616 случаев / 370 прививок;
Сумская область - 463 случая / 270 прививок;
Тернопольская область - 469 случаев / 600 прививок;
Харьковская область - 1255 случаев / 390 прививок;
Херсонская область - 208 случаев / 280 прививок;
Хмельницкая область - 854 случая / 640 прививок;
Черкасская область - 581 случай / 0 прививок;
Черновицкая область - 204 случая / 310 прививок;
Черниговская область - 185 случаев / 275 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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