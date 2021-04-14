Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля

14.04.2021 12:00

14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года. Также за минувшие сутки 467 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 12 384. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Всего в Украине по состоянию на утро 14 апреля болеют коронавирусной болезнью 406 495 человек, что на 1 702 больше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963) и Полтавской (900) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1457 случаев / 1970 прививок;

Винницкая область - 380 случаев / 210 прививок;

Волынская область - 374 случая / 470 прививок;

Днепропетровская область - 606 случаев / 1710 прививок;

Донецкая область - 837 случаев / 470 прививок;

Житомирская область - 392 случая / 620 прививок;

Закарпатская - 157 случаев / 470 прививок;

Запорожская область - 876 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область - 162 случая / 487 прививок;

Киевская область - 845 случаев / 0 прививок;

Кировоградская область - 120 случаев / 350 прививок;

Луганская область - 321 случай / 330 прививок;

Львовская область - 963 случая / 2670 прививок;

Николаевская область - 422 случая / 450 прививок;

Одесская область - 906 случаев / 650 прививок;

Полтавская область - 900 случаев / 490 прививок;

Ровенская область - 616 случаев / 370 прививок;

Сумская область - 463 случая / 270 прививок;

Тернопольская область - 469 случаев / 600 прививок;

Харьковская область - 1255 случаев / 390 прививок;

Херсонская область - 208 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область - 854 случая / 640 прививок;

Черкасская область - 581 случай / 0 прививок;

Черновицкая область - 204 случая / 310 прививок;

Черниговская область - 185 случаев / 275 прививок.