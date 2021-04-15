Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 апреля

15.04.2021 11:00

В Украине за день подтвердили 16427 новых случаев COVID-19, из них 628 детей и 383 медработника. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в четверг, 15 апреля.

Накануне госпитализировали 4229 человек, скончались 433 человека, выздоровели 11148 человек.

С начала пандемии в Украине заболели 1903765 человек, выздоровели 1453766 человек, скончались 38658 человек.

Наибольшее количество случаев накануне подтвердили в Киеве (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;

Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;

Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;

Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;

Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;

Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;

Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;

Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;

Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;

Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;

Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;

Луганская область - 292 случая / 250 прививок;

Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;

Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;

Одесская область - 881 случай / 540 прививок;

Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;

Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;

Сумская область - 644 случая / 330 прививок;

Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;

Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;

Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;

Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;

Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;

Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.