Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 апреля

15.04.2021 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 апреля

В Украине за день подтвердили 16427 новых случаев COVID-19, из них 628 детей и 383 медработника. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в четверг, 15 апреля.
Накануне госпитализировали 4229 человек, скончались 433 человека, выздоровели 11148 человек.
С начала пандемии в Украине заболели 1903765 человек, выздоровели 1453766 человек, скончались 38658 человек.
Наибольшее количество случаев накануне подтвердили в Киеве (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 1625 случаев / 2220 прививок;
Винницкая область - 450 случаев / 195 прививок;
Волынская область - 397 случаев / 503 прививки;
Днепропетровская область - 1005 случаев / 2560 прививок;
Донецкая область - 961 случай / 440 прививок;
Житомирская область - 648 случаев / 826 прививок;
Закарпатская - 305 случаев / 310 прививок;
Запорожская область - 1015 случаев / 540 прививок;
Ивано-Франковская область - 194 случая / 516 прививок;
Киевская область - 835 случаев / 112 прививок;
Кировоградская область - 183 случая / 680 прививок;
Луганская область - 292 случая / 250 прививок;
Львовская область - 748 случаев / 2340 прививок;
Николаевская область - 404 случая / 470 прививок;
Одесская область - 881 случай / 540 прививок;
Полтавская область - 627 случаев / 410 прививок;
Ровенская область - 505 случаев / 330 прививок;
Сумская область - 644 случая / 330 прививок;
Тернопольская область - 403 случая / 380 прививок;
Харьковская область - 1168 случаев / 230 прививок;
Херсонская область - 324 случая / 390 прививок;
Хмельницкая область - 1088 случаев / 720 прививок;
Черкасская область - 747 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область - 252 случая / 260 прививок;
Черниговская область - 726 случаев / 192 прививки.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх