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СНБО проведет закрытое совещание по Донбассу
Сегодня, 15 апреля 2021 года, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня - детальное обсуждение ситуации с безопасностью на востоке страны, а также ситуации в национальной экономике, учитывая начатый процесс взлома многолетних коррупционных схем. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Один из ключевых вопросов повестки дня СНБО по понятным причинам будет рассмотрен в тайном режиме и будет касаться обсуждения ситуации на Донбассе. Государство вполне понимает все имеющиеся риски, просчитывает любые варианты развития событий, владеет соответствующей информацией по всем актуальным направлениям, постоянно коррелирует свои позиции с партнерами", - следует из сообщения.
Кроме этого, члены Совета нацбезопасности рассмотрят второй расширенный пакет персональных санкций в отношении организаторов и исполнителей контрабандных схем.
"Контрабанда, которая за десятилетие приобрела угрожающие масштабы, существенно подрывает нашу экономическую безопасность и требует неотложных решений. Кроме специализированных антиконтрабандных решений, на заседании будут обсуждаться более широкие вопросы, касающиеся экономической безопасности государства", - подчеркивают в Офисе Президента.
Отмечается также, что среди важных вопросов - кибербезопасность. Отдельно, в разделе "Разное", будут вынесены на рассмотрение членов коллегиального органа специальные вопросы от главы государства.
Теги: СНБО, заседание, анонс
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