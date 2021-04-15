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В Украине за два дня сделали лишь 213 прививок вакциной Sinovac
15.04.2021 12:00
В регионах Украины началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac компании Sinovac. За два дня сделали 213 прививок в семи областях, сообщается на сайте СНБО утром в четверг, 15 апреля.
Так, в первый день начала вакцинации привили лишь пять человек, за вчера сделали еще 208 прививок. Всего вакцинация данным препаратом началась в таких регионах:
Киевская область – 112 прививок;
Полтавская область – 30;
Винницкая область – 25;
Черниговская область – 17;
Житомирская область – 16;
Кировоградская область – 10;
Волынская область – 3.
Теги: Китай, начало, вакцинация, Sinovac
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