Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Первая партия COVID-вакцины Pfizer прибыла в Украину

16.04.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первая партия COVID-вакцины Pfizer прибыла в Украину

В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию канала Прямой.
Спецрейс прибыл в киевский аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз COVID-вакцины компаний Pfizer и BioNTech.
В рамках механизма COVAX до конца мая Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca.
Всего бесплатных вакцин COVAX Украина должна получить 8 млн доз. Кроме того, власти обещают еще 10 млн доз вакцин Pfizer в течение года.



Теги: вакцина, Pfizer, COVAX
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх