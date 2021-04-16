Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 апреля

16.04.2021 09:00

В Украине за сутки подтвердили 17479 новых случаев COVID-19, из них 709 детей и 378 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в пятницу, 16 апреля.

Накануне госпитализировали 4348 COVID-больны, скончались 438 человек, а выздоровели 12054 украинцев.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1921244 человек, выздоровели 1465820 украинцев, скончались 39096 человек.

Больше всего новых случаев накануне подтвердили в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

Статистика заболеваемости коронавирусом по регионам:

Киев - 1609 случаев

Винницкая область - 404 случая

Волынская область - 426 случаев

Днепропетровская область - 1332 случая

Донецкая область - 686 случаев

Житомирская область - 530 случаев

Закарпатская - 162 случая

Запорожская область - 787 случаев

Ивано-Франковская область - 150 случаев

Киевская область - 926 случаев

Кировоградская область - 182 случая

Луганская область - 290 случаев

Львовская область - 1365 случаев

Николаевская область - 400 случаев

Одесская область - 1315 случаев

Полтавская область - 688 случаев

Ровенская область - 554 случая

Сумская область - 723 случая

Тернопольская область - 460 случаев

Харьковская область - 1377 случаев

Херсонская область - 316 случаев

Хмельницкая область - 892 случая

Черкасская область - 953 случая

Черновицкая область - 276 случаев

Черниговская область - 676 случаев.