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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля
В Украине за минувшие сутки выявили 14,9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии уже 1,936 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом утром в субботу, 17 апреля, сообщает Минздрав.
Так, за последние сутки обнаружили 14 984 инфицированных, что на пару тысяч меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 39 096 человек. Выздоровели от болезни уже 1 465 820 человек. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Активных больных сегодня 431 312 человек.
За прошлые сутки:
госпитализированы - 4 100 человек;
летальных случаев - 440;
выздоровели - 9 736 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 105 215 (в том числе методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 213).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев -1112 случаев;
Винницкая область - 344 случая;
Волынская область - 342 случая;
Днепропетровская область - 1169 случаев;
Донецкая область - 741 случай;
Житомирская область - 439 случаев;
Закарпатская область - 187 случаев;
Запорожская область - 666 случаев;
Ивано-Франковская область - 147 случаев;
Киевская область - 965 случаев;
Кировоградская область - 214 случаев;
Луганская область - 248 случаев;
Львовская область - 793 случая;
Николаевская область - 432 случая;
Одесская область - 1097 случаев;
Полтавская область - 745 случаев;
Ровенская область - 518 случаев;
Сумская область - 586 случаев;
Тернопольская область - 378 случаев;
Харьковская область - 1386 случаев;
Херсонская область - 294 случая;
Хмельницкая область - 644 случая;
Черкасская область - 695 случаев;
Черновицкая область - 248 случаев;
Черниговская область - 594 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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