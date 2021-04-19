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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля

19.04.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля

За минувшие сутки в Украине выявили 6 506 новых случаев коронавируса, скончалось 214 человек. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает Минздрав.
Отмечается, что наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).
Так, за сутки:
- госпитализировали 2387 человек;
- умерли 214 человек;
- выздоровели 5598 человек.
- сделали 27 488 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV - 27 640).
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболели 1 953 016 человек;
- выздоровели 1 487 677 человек;
- умерли 40 000 человек;
- сделали 8 958 482 ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 447 случаев / 0 прививок;
Винницкая область - 122 случая / 60 прививок;
Волынская область - 214 случаев / 160 прививок;
Днепропетровская область - 761 случай / 15 прививок;
Донецкая область - 377 случаев / 79 прививок;
Житомирская область - 267 случаев / 17 прививок;
Закарпатская - 48 случаев / 10 прививок;
Запорожская область - 90 случаев / 42 прививки;
Ивано-Франковская область - 48 случаев / 20 прививок;
Киевская область - 428 случаев / 216 прививок;
Кировоградская область - 164 случая / 0 прививок;
Луганская область - 47 случаев / 0 прививок;
Львовская область - 490 случаев / 169 прививок;
Николаевская область - 461 случай / 10 прививок;
Одесская область - 372 случая / 65 прививок;
Полтавская область - 164 случая / 59 прививок;
Ровенская область - 150 случаев / 40 прививок;
Сумская область - 205 случаев / 40 прививок;
Тернопольская область - 219 случаев / 50 прививок;
Харьковская область - 622 случая / 345 прививок;
Херсонская область - 103 случая / 0 прививок;
Хмельницкая область - 100 случаев / 0 прививок;
Черкасская область - 273 случая / 26 прививок;
Черновицкая область - 139 случаев / 30 прививок;
Черниговская область - 195 случаев / 0 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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