В Украине начали использовать вакцину Pfizer

19.04.2021 09:00

В воскресенье прививки вакциной Pfizer начали проводить в Киевской области, а с понедельника ее будут использовать по всей Украине. Об этом сообщил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Прививки вакциной Pfizer начинаются уже сегодня в Киевской области, а уже завтра ее будут использовать по всей Украине. Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем – спасатели и пограничники.

Также параллельно уже идут прививки вакциной CoronaVac, которая прежде всего распределена среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО", - отметил он.