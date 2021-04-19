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В Украине начали использовать вакцину Pfizer

19.04.2021 09:00
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В Украине начали использовать вакцину Pfizer

В воскресенье прививки вакциной Pfizer начали проводить в Киевской области, а с понедельника ее будут использовать по всей Украине. Об этом сообщил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
"Прививки вакциной Pfizer начинаются уже сегодня в Киевской области, а уже завтра ее будут использовать по всей Украине. Эту вакцину получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем – спасатели и пограничники.
Также параллельно уже идут прививки вакциной CoronaVac, которая прежде всего распределена среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО", - отметил он.



Теги: вакцинация, Pfizer, COVID-19
 
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