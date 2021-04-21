- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля10:00
- Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе (ВИДЕО)09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 апреля10:00
- СБУ предупредила о всеукраинских антитеррористических учениях17:00
- Пасхальная корзина в этом году подорожает на четверть14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля11:00
- В Украине начали использовать вакцину Pfizer09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля10:00
- Первая партия COVID-вакцины Pfizer прибыла в Украину12:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников. Об этом сообщает глава украинского Минздрава Максим Степанов.
По его информации, за последние 24 часа болезнь унесла жизни 429 украинцев. С начала пандемии число летальных исходов - 40 796.
Одолеть недуг смогли 14 720 человек. В больницы были госпитализированы 4 411 человек. За сутки осуществлено тестирований - 109 007 (в том числе методом ПЦР – 46 746, методом ИФА – 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45026).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 974 118 граждан; выздоровели 1 514 472 человек; проведено ПЦР-тестов – 9 042 785.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 965 случаев / 1650 прививок;
Винницкая область - 327 случаев / 473 прививки;
Волынская область - 382 случая / 592 прививки;
Днепропетровская область - 771 случай / 981 прививки;
Донецкая область - 735 случаев / 575 прививок;
Житомирская область - 276 случаев / 396 прививок;
Закарпатская - 104 случая / 560 прививок;
Запорожская область - 845 случаев / 822 прививки;
Ивано-Франковская область - 106 случаев / 466 прививок;
Киевская область - 881 случай / 683 прививки;
Кировоградская область - 126 случаев / 181 прививки;
Луганская область - 336 случаев / 194 прививки;
Львовская область - 492 случая / 1576 прививок;
Николаевская область - 397 случаев / 355 прививок;
Одесская область - 769 случаев / 900 прививок;
Полтавская область - 539 случаев / 335 прививок;
Ровенская область - 616 случаев / 485 прививок;
Сумская область - 437 случаев / 499 прививок;
Тернопольская область - 269 случаев / 339 прививок;
Харьковская область - 938 случаев / 644 прививки;
Херсонская область - 171 случай / 411 прививок;
Хмельницкая область - 717 случаев / 715 прививок;
Черкасская область - 622 случая / 364 прививки;
Черновицкая область - 202 случая / 498 прививок;
Черниговская область - 139 случаев / 348 прививок.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 апреля
- 20 лет Независимости. Краматорск: заводы останавливаются, но открыли красавец-рагс
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 апреля
- ТКГ согласовала дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе08:00
- В ОРДО показали, как готовятся к параду первые "призывники"17:00
- В Мариуполе и Лисичанске открыли IТ-мастерские для студентов15:00
- Вышло разъяснение новых правил въезда в Россию для жителей ОРДЛО14:00
- Аваков проинспектировал подразделения ГСЧС в Донецкой области13:00
- 19 апреля гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались почти 190 человек12:00
- Красный Крест направил в ОРДЛО 120 тонн продуктов09:00
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели видеоконференцию08:00
- В ОРДО выпустили марки с изображением ВАЗовской «копейки»15:00
- На Донетчине стартовала общеобластная онлайн-ярмарка вакансий12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля10:00
- Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе (ВИДЕО)09:00
- ТКГ согласовала дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе08:00
- В ОРДО показали, как готовятся к параду первые "призывники"17:00
- В РФ выявили два «российских» штамма коронавируса16:00
- В Мариуполе и Лисичанске открыли IТ-мастерские для студентов15:00
- Вышло разъяснение новых правил въезда в Россию для жителей ОРДЛО14:00
- Аваков проинспектировал подразделения ГСЧС в Донецкой области13:00
- 19 апреля гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались почти 190 человек12:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Когда в украинских селах появится стабильный интернет?11:00
- Паспорт в смартфоне: что это и зачем13:00
- «Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок08:15
- Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей19:00
- Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира18:00
- «Шахтёр» разгромил «Мариуполь»14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- В Раду подан законопроект об отмене "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО
- Вышло разъяснение новых правил въезда в Россию для жителей ОРДЛО
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля
- Макрон призвал обозначить Путину "красные линии"
- Боевики ОРДЛО обстреляли из минометов частный сектор Зайцево (ВИДЕО)
- Жителей ОРДО на полдня оставили без теле- и радиовещания
- Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе (ВИДЕО)
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели видеоконференцию
- В ОРДО показали, как готовятся к параду первые "призывники"
- В ОРДО выпустили марки с изображением ВАЗовской «копейки»