Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля

21.04.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников. Об этом сообщает глава украинского Минздрава Максим Степанов.
По его информации, за последние 24 часа болезнь унесла жизни 429 украинцев. С начала пандемии число летальных исходов - 40 796.
Одолеть недуг смогли 14 720 человек. В больницы были госпитализированы 4 411 человек. За сутки осуществлено тестирований - 109 007 (в том числе методом ПЦР – 46 746, методом ИФА – 17 235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45026).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 974 118 граждан; выздоровели 1 514 472 человек; проведено ПЦР-тестов – 9 042 785.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 965 случаев / 1650 прививок;
Винницкая область - 327 случаев / 473 прививки;
Волынская область - 382 случая / 592 прививки;
Днепропетровская область - 771 случай / 981 прививки;
Донецкая область - 735 случаев / 575 прививок;
Житомирская область - 276 случаев / 396 прививок;
Закарпатская - 104 случая / 560 прививок;
Запорожская область - 845 случаев / 822 прививки;
Ивано-Франковская область - 106 случаев / 466 прививок;
Киевская область - 881 случай / 683 прививки;
Кировоградская область - 126 случаев / 181 прививки;
Луганская область - 336 случаев / 194 прививки;
Львовская область - 492 случая / 1576 прививок;
Николаевская область - 397 случаев / 355 прививок;
Одесская область - 769 случаев / 900 прививок;
Полтавская область - 539 случаев / 335 прививок;
Ровенская область - 616 случаев / 485 прививок;
Сумская область - 437 случаев / 499 прививок;
Тернопольская область - 269 случаев / 339 прививок;
Харьковская область - 938 случаев / 644 прививки;
Херсонская область - 171 случай / 411 прививок;
Хмельницкая область - 717 случаев / 715 прививок;
Черкасская область - 622 случая / 364 прививки;
Черновицкая область - 202 случая / 498 прививок;
Черниговская область - 139 случаев / 348 прививок.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх