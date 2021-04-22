Кабмин продлил карантин и принял Национальный план вакцинации

22.04.2021 08:00

Кабинет министров продлил режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса в Украине до 30 июня, сообщает LIGA.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим ЧС касается в первую очередь органов госвласти и их постоянной готовности к противодействию пандемии. В то же время, это напоминание украинцам, которые должны оставаться осторожными, особенно в период майских праздников и Пасхи.

Кабмин также принял Национальный план вакцинопрофилактики COVID-19 на 2021 год, согласно которому предусмотрено получение почти 22 млн доз вакцин против коронавируса.

Правительство планирует, что из 21 913 316 доз вакцин 13 913 316 доз будет закуплено за счет госбюджета и 8 млн – получено в рамках механизма COVAX.

В апреле, согласно плану, Украина получит вакцины:

Oxford/AstraZeneca – 500 000 доз (госбюджет) и 367 000 (COVAX);

Pfizer/BioNTech – 117 000 (COVAX);

Sinovac Biotech – 200 000 (госбюджет).

В мае:

Oxford/AstraZeneca – 500 000 (госбюджет);

Sinovac Biotech – 1,5 млн (госбюджет).

В июне:

Oxford/AstraZeneca – 500 000 (госбюджет), 1 409 000 (COVAX);

Sinovac Biotech – 213 316 (госбюджет).

В июле:

Oxford/AstraZeneca – 500 000 (госбюджет);

Pfizer/BioNTech – 948 700 (COVAX).

В августе:

Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 (COVAX);

Novavax – 2 млн (госбюджет).

В сентябре:

Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 (COVAX);

Novavax – 2 млн (госбюджет).

В октябре:

Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 (COVAX);

Novavax – 2 млн (госбюджет).

В ноябре:

Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 (COVAX);

Novavax – 2 млн (госбюджет).

В декабре:

Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 (COVAX);

Novavax – 2 млн (госбюджет).