Минздрав начал принимать заявки от предприятий на коллективную вакцинацию

22.04.2021 17:00

Компании, которые имеют в штате более 50 сотрудников, желающих вакцинироваться от коронавируса, могут записаться в очередь на прививку: при наличии достаточного количества вакцины мобильная бригада приедет на предприятие. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отмечается, что для записи на вакцинацию компания должна выполнить ряд условий:

оставить заявку;

определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

составить поименные списки желающих вакцинироваться;

обеспечить помещение для вакцинации, а также для наблюдения за людьми в течение 15-30 минут после прививки;

обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

По словам Ляшко, за день бригада сможет сделать приблизительно 100 прививок.

Оставить заявку на коллективную вакцинацию можно по телефону 0-800-60-20-19.