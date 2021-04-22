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Минздрав начал принимать заявки от предприятий на коллективную вакцинацию

22.04.2021 17:00
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Минздрав начал принимать заявки от предприятий на коллективную вакцинацию

Компании, которые имеют в штате более 50 сотрудников, желающих вакцинироваться от коронавируса, могут записаться в очередь на прививку: при наличии достаточного количества вакцины мобильная бригада приедет на предприятие. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Отмечается, что для записи на вакцинацию компания должна выполнить ряд условий:

  • оставить заявку;
  • определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
  • составить поименные списки желающих вакцинироваться;
  • обеспечить помещение для вакцинации, а также для наблюдения за людьми в течение 15-30 минут после прививки;
  • обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

По словам Ляшко, за день бригада сможет сделать приблизительно 100 прививок.
Оставить заявку на коллективную вакцинацию можно по телефону 0-800-60-20-19.



Теги: предприятие, вакцинация, запись, COVID-19
 
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