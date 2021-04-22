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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 апреля
В Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 16 235 новых заболевших, тогда как накануне заразились 12 162 украинца. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано 3 904 человека; выздоровели – 18 831 человек; осуществлено тестирований за сутки - 101 981 (в том числе методом ПЦР – 46 516, методом ИФА – 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 821).
Увеличилось и количество смертей. Зафиксировано 470 летальных случаев. Накануне сообщалось, что болезнь унесла жизни 429 украинцев. С начала пандемии вирус унес жизни 41 266 граждан.
За все время пандемии в Украине заболело 1 990 353 человека, болезнь победили 1 533 303 украинца. Проведено ПЦР-тестов – 9 089 301.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 1673 случая;
Винницкая область - 448 случаев;
Волынская область - 455 случаев;
Днепропетровская область - 976 случаев;
Донецкая область - 847 случаев;
Житомирская область - 544 случая;
Закарпатская - 208 случаев;
Запорожская область - 995 случаев;
Ивано-Франковская область - 184 случая;
Киевская область - 877 случаев;
Кировоградская область - 210 случаев;
Луганская область - 304 случая;
Львовская область - 804 случая;
Николаевская область - 449 случаев;
Одесская область - 844 случая;
Полтавская область - 807 случаев;
Ровенская область - 563 случая;
Сумская область - 700 случаев;
Тернопольская область - 357 случаев;
Харьковская область - 1333 случая;
Херсонская область - 337 случаев;
Хмельницкая область - 870 случаев;
Черкасская область - 695 случаев;
Черновицкая область - 235 случаев;
Черниговская область - 520 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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