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В Украину доставили вторую партию вакцины в рамках COVAX

23.04.2021 10:00
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В Украину доставили вторую партию вакцины в рамках COVAX

В Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Самолет с 367 200 доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства прибыл в аэропорт "Жуляны" в Киеве около 8:45.
Эту партию используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первой и второй прививкой.
Первая партия COVID-вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступила в Украину неделю назад и состояла из 117 тыс. доз препарата Pfizer/BioNTech.



Теги: вакцина, COVID-19, COVAX
 
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