Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую"

25.04.2021 09:00

Одесская область с 25 апреля вышла из перечня регионов "красной" зоны карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Такое решение приняли по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, с 00:00 25 апреля в Одесской области ввели желтый уровень карантина. Теперь в регионе будет отменена значительная часть противоэпидемических ограничений, но некоторые все же останутся. В частности:

массовые мероприятия только при участии до 30 человек, с наполненностью 1 человек на 4 м² или заполненностью зала до 50%;

запрещено посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста;

запрещена работа кафе, баров, ресторанов после 22:00 и до 07:00. Но разрешается адресная доставка и навынос;

перевозка пассажиров происходит только в пределах сидячих мест;

обязательно носить маски или респираторы в общественных зданиях.

"Красный" уровень эпидемической опасности на территории Одесской области действовал с 23 марта.