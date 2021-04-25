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Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую"
25.04.2021 09:00
Одесская область с 25 апреля вышла из перечня регионов "красной" зоны карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.
Такое решение приняли по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Так, с 00:00 25 апреля в Одесской области ввели желтый уровень карантина. Теперь в регионе будет отменена значительная часть противоэпидемических ограничений, но некоторые все же останутся. В частности:
- массовые мероприятия только при участии до 30 человек, с наполненностью 1 человек на 4 м² или заполненностью зала до 50%;
- запрещено посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста;
- запрещена работа кафе, баров, ресторанов после 22:00 и до 07:00. Но разрешается адресная доставка и навынос;
- перевозка пассажиров происходит только в пределах сидячих мест;
- обязательно носить маски или респираторы в общественных зданиях.
"Красный" уровень эпидемической опасности на территории Одесской области действовал с 23 марта.
Теги: Одесская область, карантин, зона, COVID-19
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