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Стал известен новый тариф на газ для населения

26.04.2021 13:00
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Стал известен новый тариф на газ для населения

"Нафтогаз Украины" объявил новый тариф на газ для населения, который будет действовать с 1 мая 2021 года. Подробности пресс-служба государственной компании опубликовала на официальном сайте, передает ФОКУС.
Со следующего месяца "Нафтогаз" автоматически переведет клиентов на годовой тарифный план "Фиксированный". Согласно новым условиям, украинцы будут до 30 апреля 2022 года платить по 7,96 гривен за кубометр с учетом НДС (стоимость доставки в эту сумму не входит).
"Компания предложила своим клиентам самую выгодную цену на газ среди поставщиков на рынке", — идет речь в предложении. — "В мае ГК «Нафтогаз Украины» сосредоточилась исключительно на «Фиксированном» тарифном плане, чтобы сохранить позицию ценового лидера и обеспечить своим клиентам самую низкую цен на газ в течение года".
"ГК «Нафтогаз Украины» также работает над тем, чтобы в июне представить больше предложений на рынке — сезонные тарифные планы и газовые пакеты", — добавили в пресс-службе.



Теги: Нафтогаз, газ, тариф
 
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