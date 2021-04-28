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Кабмин отложил повышение тарифа на электроэнергию до конца июня

28.04.2021 15:00
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Кабмин отложил повышение тарифа на электроэнергию до конца июня

Кабинет министров решил оставить без изменений тариф на электроэнергию для населения. Цену зафиксировали на уровне 1,68 грн за КВт*ч до 30 июня, сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, передает LIGA.
"Сегодня мы продлеваем механизм действия наложенных социальных обязательств до 30 июня. Цена для людей на электроэнергию остается без изменений, 1,68 грн/кВт*ч", – заявил Шмыгаль.
Шмыгаль добавил, что теперь НАЭК "Энергоатом" и НЭК "Укргидроэнерго" будут продавать электроэнергию напрямую поставщикам услуг, по двусторонним договорам. В этой системе исключается посредничество ГП "Гарантированный покупатель", отметил премьер.



Теги: Кабинет министров, тариф, электроэнергия
 
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