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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля

29.04.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля

В Украине за последние 24 часа выявили 11 627 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост числа заболевших идет уже четвертые сутки подряд. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в четверг, 29 апреля.
"В частности, заболели 518 детей и 259 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 096 человек; летальных случаев - 387; выздоровело – 18 442 человека", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1203), Днепропетровской области (1021), Киеве (940), Донецкой области (809) и Львовской области (667).
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 059 465 человек, 43 778 пациентов скончались, 1 635 333 человека выздоровели.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:
Киев - 940;
Винницкая область - 276;
Волынская область - 345;
Днепропетровская область - 1021;
Донецкая область - 809;
Житомирская область - 385;
Закарпатская - 141;
Запорожская область - 546;
Ивано-Франковская область - 184;
Киевская область - 341;
Кировоградская область - 174;
Луганская область - 271;
Львовская область - 667;
Николаевская область - 311;
Одесская область - 518;
Полтавская область - 666;
Ровенская область - 386;
Сумская область - 429;
Тернопольская область - 312;
Харьковская область - 1203;
Херсонская область - 277;
Хмельницкая область - 461;
Черкасская область - 444;
Черновицкая область - 131;
Черниговская область - 389.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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