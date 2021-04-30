СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов

30.04.2021 13:00

Киберспециалисты СБУ блокировали деятельность разветвленной сети агитаторов, распространявших через интернет информацию в ущерб государственной безопасности Украины. Злоумышленники пытались искусственно дестабилизировать ситуацию в различных регионах страны накануне майских праздников. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В Киеве разоблачен уроженец Донецкой области, который публично призвал к захвату государственной власти, а также агитировал присоединяться в ряды незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО. Свои "публикации" он размещал на нескольких аккаунтах в социальных сетях.

Во время следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ст. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины двум интернет-агитаторам из Черниговской и Волынской областей. Злоумышленники агитировали к действиям, направленным на изменение границ государственной границы Украины.

Также по материалам СБУ судом признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, два пропагандиста из Волыни и Сум. Установлено, что они распространяли в сети Интернет публикации с антиконституционными призывами. Материалы для своих "статей" злоумышленники брали с пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.