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СБУ разоблачила сеть пророссийских интернет-агитаторов
Киберспециалисты СБУ блокировали деятельность разветвленной сети агитаторов, распространявших через интернет информацию в ущерб государственной безопасности Украины. Злоумышленники пытались искусственно дестабилизировать ситуацию в различных регионах страны накануне майских праздников. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В Киеве разоблачен уроженец Донецкой области, который публично призвал к захвату государственной власти, а также агитировал присоединяться в ряды незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО. Свои "публикации" он размещал на нескольких аккаунтах в социальных сетях.
Во время следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ст. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины двум интернет-агитаторам из Черниговской и Волынской областей. Злоумышленники агитировали к действиям, направленным на изменение границ государственной границы Украины.
Также по материалам СБУ судом признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, два пропагандиста из Волыни и Сум. Установлено, что они распространяли в сети Интернет публикации с антиконституционными призывами. Материалы для своих "статей" злоумышленники брали с пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.
Теги: Россия, Интернет, СБУ, агитация, разоблачение, ОРДЛО
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