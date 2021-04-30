Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 апреля

30.04.2021 10:00

В Украине за последние сутки подтвердили 10 072 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, умерло 307 пациентов. При этом выздоровевших – 20 192 человека, что является новым рекордом. Такие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в пятницу, 30 апреля.

"В частности, заболели 391 ребенок и 188 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 117 человек; летальных случаев – 307; выздоровело – 20 192 человека", – написал Степанов.

За 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1059), Днепропетровской области (930), Киеве (868), Запорожской области (620) и Львовской области (568).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 069 537 человек, 44 085 пациентов скончались, 1 655 525 человек выздоровели.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах в сутки:

Киев - 868 случаев;

Винницкая область - 214;

Волынская область - 263;

Днепропетровская область - 930;

Донецкая область - 528;

Житомирская область - 299;

Закарпатская область - 77;

Запорожская область - 620;

Ивано-Франковская область - 121;

Киевская область - 415;

Кировоградская область - 168;

Луганская область - 236;

Львовская область - 568;

Николаевская область - 313;

Одесская область - 531;

Полтавская область - 523;

Ровенская область - 403;

Сумская область - 331;

Тернопольская область - 276;

Харьковская область - 1059;

Херсонская область - 237;

Хмельницкая область - 328;

Черкасская область - 366;

Черновицкая область - 124;

Черниговская область - 274.