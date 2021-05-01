Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая

01.05.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине выявили 8,5 тысяч новых случаев коронавируса что меньше, чем днем ранее. Всего в стране зафиксировано уже 2,078 млн случаев коронавирусной болезни. Об этом в субботу, 1 мая сообщает глава МОЗ Максим Степанов.

"8549 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников", - информирует Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 3 051 человек;

летальных случаев - 351;

выздоровели - 14 956 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 83 336 (в том числе методом ПЦР - 37455, методом ИФА - 13016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32865).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 078 086 человек;

выздоровели - 1 670 481 человек;

летальных исходов - 44 436;

проведения ПЦР-тестов - 9 456 234.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 671 случай;

Винницкая область - 196 случаев;

Волынская область - 185 случаев;

Днепропетровская область - 745 случаев;

Донецкая область - 570 случаев;

Житомирская область - 218 случаев;

Закарпатская область - 129 случаев;

Запорожская область - 405 случаев;

Ивано-Франковская область - 131 случай;

Киевская область - 433 случая;

Кировоградская область - 173 случая;

Луганская область - 157 случаев;

Львовская область - 448 случаев;

Николаевская область - 245 случаев;

Одесская область - 454 случая;

Полтавская область - 385 случаев;

Ровенская область - 291 случай;

Сумская область - 188 случаев;

Тернопольская область - 200 случаев;

Харьковская область - 730 случаев;

Херсонская область - 187 случаев;

Хмельницкая область - 446 случаев;

Черкасская область - 537 случаев;

Черновицкая область - 98 случаев;

Черниговская область - 327 случаев.