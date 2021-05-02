Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая

02.05.2021 11:00

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5 094 новых случая коронавируса. Больше всего заразившихся в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За вчера COVID-19 подтвердили у 219 детей и 81 медработника. Больше всего новых случаев в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Накануне были госпитализированы 3 199 человек, подтверждены 160 летальных случаев, 5 784 человек выздоровели.

Всего за субботу было проведено 43 405 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 21 609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 918.

С начала пандемии в стране заразились уже 2 млн 83 тысячи 180 человек, выздоровели 1 млн 676 тысяч 265, летальных случаев 44 596, активным больными остаются 406 915 пациентов.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 177 случаев;

Винницкая область - 100 случаев;

Волынская область - 120 случаев;

Днепропетровская область - 804 случая;

Донецкая область - 418 случаев;

Житомирская область - 193 случая;

Закарпатская - 9 случаев;

Запорожская область - 100 случаев;

Ивано-Франковская область - 56 случаев;

Киевская область - 255 случаев;

Кировоградская область - 131 случай;

Луганская область - 37 случаев;

Львовская область - 203 случая;

Николаевская область - 232 случая;

Одесская область - 296 случаев;

Полтавская область - 127 случаев;

Ровенская область - 183 случая;

Сумская область - 175 случаев;

Тернопольская область - 181 случай;

Харьковская область - 344 случая;

Херсонская область - 187 случаев;

Хмельницкая область - 209 случаев;

Черкасская область - 273 случая;

Черновицкая область - 87 случаев;

Черниговская область - 197 случаев.