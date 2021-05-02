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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 5 094 новых случая коронавируса. Больше всего заразившихся в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За вчера COVID-19 подтвердили у 219 детей и 81 медработника. Больше всего новых случаев в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.
Накануне были госпитализированы 3 199 человек, подтверждены 160 летальных случаев, 5 784 человек выздоровели.
Всего за субботу было проведено 43 405 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 21 609, методом ИФА - 3878, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 918.
С начала пандемии в стране заразились уже 2 млн 83 тысячи 180 человек, выздоровели 1 млн 676 тысяч 265, летальных случаев 44 596, активным больными остаются 406 915 пациентов.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 177 случаев;
Винницкая область - 100 случаев;
Волынская область - 120 случаев;
Днепропетровская область - 804 случая;
Донецкая область - 418 случаев;
Житомирская область - 193 случая;
Закарпатская - 9 случаев;
Запорожская область - 100 случаев;
Ивано-Франковская область - 56 случаев;
Киевская область - 255 случаев;
Кировоградская область - 131 случай;
Луганская область - 37 случаев;
Львовская область - 203 случая;
Николаевская область - 232 случая;
Одесская область - 296 случаев;
Полтавская область - 127 случаев;
Ровенская область - 183 случая;
Сумская область - 175 случаев;
Тернопольская область - 181 случай;
Харьковская область - 344 случая;
Херсонская область - 187 случаев;
Хмельницкая область - 209 случаев;
Черкасская область - 273 случая;
Черновицкая область - 87 случаев;
Черниговская область - 197 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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