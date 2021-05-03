Президент Польши поможет в деоккупации Крыма

03.05.2021 19:16

Президент Польши Анджей Дуда согласился участвовать в саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве. Об этом 3 мая на совместном с польским лидером брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, он пригласил Дуду на саммит сегодня во время переговоров.

"Господин президент сказал: "Буду". Поэтому я очень его жду вместе с его первой леди, госпожой Агатой, на первом саммите Крымской платформы в дни 30-летия нашей Независимости. Для нас это очень важно. Ведь это будет первый такой важный саммит, на котором будут присутствовать только наши друзья и партнеры. Это саммит, который связан с деоккупацией украинского полуострова Крым", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил своего польского коллегу за то, что Польша не признает российскую аннексию Крыма.

По материалам: