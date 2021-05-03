Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Президент Польши поможет в деоккупации Крыма

03.05.2021 19:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Президент Польши поможет в деоккупации Крыма

Президент Польши Анджей Дуда согласился участвовать в саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве. Об этом 3 мая на совместном с польским лидером брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, он пригласил Дуду на саммит сегодня во время переговоров.

"Господин президент сказал: "Буду". Поэтому я очень его жду вместе с его первой леди, госпожой Агатой, на первом саммите Крымской платформы в дни 30-летия нашей Независимости. Для нас это очень важно. Ведь это будет первый такой важный саммит, на котором будут присутствовать только наши друзья и партнеры. Это саммит, который связан с деоккупацией украинского полуострова Крым", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил своего польского коллегу за то, что Польша не признает российскую аннексию Крыма.

 


По материалам: https://gordonua.com/

Теги: Украина, президент, саммит, Крым, Польша, Владимир Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх