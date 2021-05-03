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Президент Польши поможет в деоккупации Крыма
Президент Польши Анджей Дуда согласился участвовать в саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве. Об этом 3 мая на совместном с польским лидером брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, он пригласил Дуду на саммит сегодня во время переговоров.
"Господин президент сказал: "Буду". Поэтому я очень его жду вместе с его первой леди, госпожой Агатой, на первом саммите Крымской платформы в дни 30-летия нашей Независимости. Для нас это очень важно. Ведь это будет первый такой важный саммит, на котором будут присутствовать только наши друзья и партнеры. Это саммит, который связан с деоккупацией украинского полуострова Крым", – подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер также поблагодарил своего польского коллегу за то, что Польша не признает российскую аннексию Крыма.
По материалам: https://gordonua.com/
Теги: Украина, президент, саммит, Крым, Польша, Владимир Зеленский
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