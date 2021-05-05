- СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая14:00
- Укрзализныця сняла все маршрутные ограничения08:00
- В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки22:01
- НАТО обсудит перспективы Украины в июне21:46
- Зеленский: Евросоюз должен видеть нас как равноправного партнера21:19
- Президент Польши поможет в деоккупации Крыма19:16
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 мая13:00
- В Украину доставили еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac10:00
СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет в Украину после 23:00 в среду, 5 мая. Программу визита главы Госдепа публикует Зеркало недели.
Так, в 09:30 Блинкен встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.
После этого Блинкен отправится на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, она намечена на 10:35.
Встреча с президентом Владимиром Зеленским планируется на 11.30, она продлится около часа. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12:40.
На 14:15 намечен круглый стол с представителями украинского гражданского общества, он пройдет в виртуальном режиме.
В 15:15 пройдет встреча с сотрудниками посольства США в Украине также в онлайн-режиме.
На 15.50 запланировано интервью Блинкена, после чего госсекретарь США отправится в аэропорт.
Теги: Украина, США, визит, Блинкен
- В Украину приедет заместитель госсекретаря США
- Визит президента США в Киев возможно состоится уже в этом году
- Янукович поедет с визитом в США
- Обама и Порошенко согласовали дату визита украинского президента в США
- Экономика должна быть экономной: поездку в США Яценюк оплатил из своего кармана
- Дипломатические реверансы: визит Обамы в Украину может повлиять на ход войны с Россией
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке12:00
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию10:00
- На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище16:00
- У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр13:00
- С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение17:00
- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение15:00
- В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"13:00
- Волонтеры отправили 12 тысяч пасхальных куличей военным в ООС (ВИДЕО)10:00
- Первые "призывники" ОРДО приняли присягу09:00
- В Горловке на мине подорвались двое мирных жителей17:00
- СМИ опубликовали программу визита главы Госдепа США в Украину16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая14:00
- На Донбассе боевики обстреляли больницу в Красногоровке12:00
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию10:00
- Укрзализныця сняла все маршрутные ограничения08:00
- На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище16:00
- В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки22:01
- НАТО обсудит перспективы Украины в июне21:46
- Зеленский: Евросоюз должен видеть нас как равноправного партнера21:19
- Индия бьет рекорды по распространению коронавируса 20:56
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать13:00
- На Донетчине подорвался пенсионер, убиравший на кладбище
- Первые "призывники" ОРДО приняли присягу
- Названа сумма задолженности жителей Донецка за водоснабжение
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая
- С 3 по 9 мая в центре Луганска перекроют движение
- Экс-регионал Борис Колесников создает новую партию
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая
- В ОРДО 3 мая будет работать гуманитарный коридор на КПВВ "Еленовка"
- У налоговой службы на Донетчине появился постоянный call-центр
- В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки