Укрзализныця сняла все маршрутные ограничения

05.05.2021 08:00

Со среды, 5 мая, поезда Укрзализныци восстанавливают курсирование по всей стране без ограничений. Об этом говорится на сайте УЗ.

Решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также, сообщается, что в связи с выходом Житомирской области с 5 мая из "красной" зоны "Укрзализныця" оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу билетов до и от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск.

"Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении. Чтобы уменьшить риск возобновления карантинных мероприятий и защититься от вируса, Укрзализныця призывает соблюдать масочный режим в пути, тщательно мыть руки и воздержаться от путешествий, если вы плохо себя чувствуете", - говорится в сообщении.