В Украину прибыла третья партия вакцины от коронавируса CoronaVac

10.05.2021 09:00

В Украину доставили еще 500 000 доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Об этом сообщил накануне вечером министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech", - написал Степанов. Он напомнил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 уже получила.