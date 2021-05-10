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В Украину прибыла третья партия вакцины от коронавируса CoronaVac
10.05.2021 09:00
В Украину доставили еще 500 000 доз китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Об этом сообщил накануне вечером министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech", - написал Степанов. Он напомнил, что в целом Украина законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых 1,215 уже получила.
Теги: Китай, вакцина, COVID-19
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