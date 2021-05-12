- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая11:00
- Глава СНБО назвал количество олигархов в Украине15:00
- Зеленский заявил о снижении напряженности на Донбассе14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 мая11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая15:00
- В Украину прибыла третья партия вакцины от коронавируса CoronaVac09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 мая12:00
- В Минздраве предупредили об индийском штамме COVID-1917:00
- Прогноз погоды в Украине на выходные11:00
- Последняя область Украины покинула "красную" зону карантина09:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая
В Украине за сутки подтвердили 4538 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2129073. Об этом сообщает Минздрав в среду, 12 мая.
При этом выздоровели за сутки 19766 человек (всего - 1797136), а скончались 356 украинцев (всего - 46987).
Кроме того, за день была проведена 17 031 вакцинация.
Статистика заболеваний и прививок в регионах за сутки:
м. Киев - 627/1217
Винницкая область - 63/850
Волынская область - 139/467
Днепропетровская область - 211/1649
Донецкая область - 356/970
Житомирская область - 60/578
Закарпатская область - 12/489
Запорожская область - 275/1190
Ивано-Франковская область - 31/857
Киевская область - 169/619
Кировоградская область - 52/458
Луганская область - 199/554
Львовская область - 136/1881
Николаевская область - 132/851
Одесская область - 150/886
Полтавская область - 380/616
Ровенская область - 471/514
Сумская область - 58/339
Тернопольская область - 54/693
Харьковская область - 345/325
Херсонская область - 31/50
Хмельницкая область - 153/661
Черкасская область - 304/591
Черновицкая область - 65/540
Черниговская область - 65/419.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая
- 20 лет Независимости. Артемовск: вместо водки появились строительные смеси
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля
- 20 лет Независимости. Шахтерск: "Шахтарочка" устала ждать "суженого"
- Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе10:00
- В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области09:00
- Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС08:00
- Талантливым детям из ОРДЛО предлагают гранты на обучение17:00
- 10 мая гумкоридором возле Донецка воспользовались 237 человек13:00
- В Донецке сегодня запустят около 70 "праздничных" автобусов10:00
- Россия собирается открыть в ОРДЛО избирательные участки для голосования в Госдуму09:00
- В оккупированном Донецке появились бигборды с двусмысленной рекламой17:00
- В прифронтовом Золотом произошел конфликт между полицейскими и местными жителями13:00
- В ОРДО назвали сумму, потраченную на празднование 9 мая11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая11:00
- Апелляционный суд признал незаконной отмену местных выборов на Донбассе10:00
- В Минреинтеграции сравнили зарплаты на Донбассе и в Ростовской области09:00
- Военные атташе Дании, Швеции и Норвегии посетили зону ООС08:00
- Талантливым детям из ОРДЛО предлагают гранты на обучение17:00
- В Воронежской области попал в ДТП автобус Москва-Донецк16:00
- Глава СНБО назвал количество олигархов в Украине15:00
- Зеленский заявил о снижении напряженности на Донбассе14:00
- 10 мая гумкоридором возле Донецка воспользовались 237 человек13:00
- 11 человек погибли при стрельбе в одной из школ Казани12:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- Не попасть в заблуждение. Как фальсифицируют продукты?12:00
- Глава украинского регулятора рассказал о принципах защиты игроков от лудомании10:00
- Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения17:00
- Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине11:00
- В Parimatch появятся игры от Relax Gaming15:00
- В оккупированном Донецке появились бигборды с двусмысленной рекламой
- В прифронтовом Золотом произошел конфликт между полицейскими и местными жителями
- В ОРДО назвали сумму, потраченную на празднование 9 мая
- Опубликована запись возможного разговора Медведчука с Пушилиным (АУДИО)
- В оккупированных Донецке и Луганске прошли военные парады в честь Дня Победы
- В ОРДО заявили о гибели жителя Донецка из-за обстрела
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая
- 11 человек погибли при стрельбе в одной из школ Казани
- Россия собирается открыть в ОРДЛО избирательные участки для голосования в Госдуму
- В Донецке сегодня запустят около 70 "праздничных" автобусов