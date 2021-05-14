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Николаевская область вернулась в "оранжевую" зону карантина

14.05.2021 14:00
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Николаевская область вернулась в "оранжевую" зону карантина

Николаевскую область спустя сутки вернули в "оранжевую" зону карантина. В регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не больше 20%. Область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.
В то же время девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская область.
Отметим, вчера Николаевскую и Черкасскую области перевели в "желтую" зону карантина. Они оставались последними регионами в "оранжевой" зоне. "Оранжевая" зона является предупредительной. Новых ограничений в ней не вводится.



Теги: Николаевская область, карантин, COVID-19
 
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