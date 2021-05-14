Суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест

14.05.2021 08:00

Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест кума Путина председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщает УП.

Решение объявил судья Вячеслав Пидпалый. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержание под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.

Сторона защиты просила не применять к подозреваемому никакой меры пресечения. Кроме того, нардепы из фракции "ОПЗЖ" хотели взять кума Путина на поруки, однако суд отказал.

В то же время Медведчук заявил, что дома будет заниматься работой и давать интервью.