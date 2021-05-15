Шмыгаль внес в Раду представление об отставке Степанова

15.05.2021 09:00

Министра здравоохранения Максима Степанова отправляют в отставку. В Верховную Раду поступило соответствующее представление премьера. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний, передает Громадське Телевидение.

«Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова», — написала Туний.

В то же время, по информации из ОП и СН, Степанова в должности заменит действующий главный санврач страны и его заместитель Виктор Ляшко.

Напомним, что Степанова назначили на должность министра здравоохранения 30 марта 2020 года, в начале пандемии коронавируса.