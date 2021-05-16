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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 мая
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 620 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в воскресенье, 16 мая.
"В частности, заболели 172 детей и 60 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 208 человек; летальных случаев - 133; выздоровело – 7 921 человек", – написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии достигло 2 153 864 человека, 48 075 пациента скончалось, 1 857 724 человека выздоровели.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
г. Киев - 137 случаев;
Винницкая область - 62 случая;
Волынская область - 100 случаев;
Днепропетровская область - 530 случаев;
Донецкая область - 260 случаев;
Житомирская область - 126 случаев;
Закарпатская область - 22 случая;
Запорожская область - 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 87 случаев;
Киевская область - 277 случаев;
Кировоградская область - 49 случаев;
Луганская область - 21 случай;
Львовская область - 113 случаев;
Николаевская область - 131 случай;
Одесская область - 231 случай;
Полтавская область - 90 случаев;
Ровенская область - 115 случаев;
Сумская область - 172 случая;
Тернопольская область - 118 случаев;
Харьковская область - 182 случая;
Херсонская область - 194 случая;
Хмельницкая область - 138 случаев;
Черкасская область - 106 случаев;
Черновицкая область - 74 случая;
Черниговская область - 170 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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