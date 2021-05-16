Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 мая

16.05.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 620 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в воскресенье, 16 мая.

"В частности, заболели 172 детей и 60 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 208 человек; летальных случаев - 133; выздоровело – 7 921 человек", – написал Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии достигло 2 153 864 человека, 48 075 пациента скончалось, 1 857 724 человека выздоровели.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

г. Киев - 137 случаев;

Винницкая область - 62 случая;

Волынская область - 100 случаев;

Днепропетровская область - 530 случаев;

Донецкая область - 260 случаев;

Житомирская область - 126 случаев;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 87 случаев;

Киевская область - 277 случаев;

Кировоградская область - 49 случаев;

Луганская область - 21 случай;

Львовская область - 113 случаев;

Николаевская область - 131 случай;

Одесская область - 231 случай;

Полтавская область - 90 случаев;

Ровенская область - 115 случаев;

Сумская область - 172 случая;

Тернопольская область - 118 случаев;

Харьковская область - 182 случая;

Херсонская область - 194 случая;

Хмельницкая область - 138 случаев;

Черкасская область - 106 случаев;

Черновицкая область - 74 случая;

Черниговская область - 170 случаев.