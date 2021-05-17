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Украина, Грузия и Молдова создали "Ассоциированное трио"
Украина, Грузия и Молдова в понедельник подписали документ, который создает формат "Ассоциированного трио" с целью усиления сотрудничества между тремя государствами на пути к членству в ЕС. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге в Киеве с министрами иностранных дел Грузии и Молдовы, сообщает "Европейская правда".
"Мы сегодня сделали доброе дело. Мы подписали документ (меморандум о взаимопонимании. - Ред.), который устанавливает "Ассоциированное трио". Это формат усиленного сотрудничества наших трех государств в направлении европейской интеграции", - рассказал Кулеба.
По словам Кулебы, новая инициатива позволит Украине, Молдове и Грузии эффективнее двигаться вперед по пути европейской интеграции.
"Этот документ подчеркивает наше намерение гарантировать европейскую перспективу для наших государств и амбиции получить членство в ЕС", - отметил он.
Теги: Украина, Грузия, Молдова, ассоциация, Евросоюз
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