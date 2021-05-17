В Украине начали вакцинировать записавшихся в лист ожидания через «Дію»

17.05.2021 08:00

На сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от коронавируса записано почти 31 тыс. человек старше 65 лет, из них уже сделали прививки 3 263 человека. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

"Сегодня количество людей старше 65 лет из листа ожидания - 30 888, из них уже провакцинировалось 3 263", - сказал Ляшко.

Он отметил, что этих людей приоритезировали на выходные для проведения вакцинации. При предварительном телефонном опросе 706 человек отказались, хотя и записались в лист ожидания, 2 372 человека еще не определились. Еще 6 тысяч не указали номера телефонов для обратной связи.