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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая
В Украине обнаружили 4 095 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, что почти вдвое больше, чем накануне. Количество летальных случаев за сутки также выросло более чем в два раза по сравнению с цифрой днем ранее - 285. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"4 095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 мая 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 999 человек;
- летальных случаев - 285;
- выздоровели - 17 751 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 61 110 (в том числе методом ПЦР - 30 693, методом ИФА - 13 378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 039).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 160 095 человек;
- выздоровели - 1 882 344 лица;
- летальных исходов - 48 469;
- проведено ПЦР-тестов - 9 882 447.
В частности, за минувшие сутки заболели 235 детей и 162 медработника.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 425 случаев;
Винницкая область - 44 случая;
Волынская область - 135 случаев;
Днепропетровская область - 220 случаев;
Донецкая область - 428 случаев;
Житомирская область - 30 случаев;
Закарпатская область - 58 случаев;
Запорожская область - 265 случаев;
Ивано-Франковская область - 73 случая;
Киевская область - 229 случаев;
Кировоградская область - 40 случаев;
Луганская область - 111 случаев;
Львовская область - 118 случаев;
Николаевская область - 186 случаев;
Одесская область - 148 случаев;
Полтавская область - 275 случаев;
Ровенская область - 425 случаев;
Сумская область - 113 случаев;
Тернопольская область - 65 случаев;
Харьковская область - 259 случаев;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 103 случая;
Черкасская область - 180 случаев;
Черновицкая область - 74 случая;
Черниговская область - 63 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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