Рада назначила нового министра здравоохранения

20.05.2021 12:00

Верховная Рада назначила на должность министра здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко. За такое решение проголосовали 262 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ.

Ляшко перед голосованием выступил с парламентской трибуны и рассказал про свои планы на должности.

"Поставленные передо мной цели амбициозные. Но они досягаемы... Для выполнения поставленных целей буду делать все от меня зависящее", - пообещал он.

Говоря о вакцинации, Ляшко подчеркнул, что до конца 2021 года каждый желающий украинец сможет вакцинироваться от коронавируса.