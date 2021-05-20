- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая11:00
- Сегодня Зеленский отчитается за два года президентства10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 мая12:00
- Рада отправила в отставку Степанова и ещё двух министров09:00
- В Украину доставили вторую партию вакцины Pfizer в рамках COVAX17:00
- Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая10:00
- Украина, Грузия и Молдова создали "Ассоциированное трио"17:00
- Укрзализныця запускает три "морских" поезда13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 мая11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая
За минувшие сутки в Украине выявили 5 165 новых случаев COVID-19, что лишь немногим более, чем за сутки до этого. При этом немного сократилось число летальных случаев. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в Минздраве.
Отмечается, что вчера, в частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников.
Также за прошедшие сутки:
госпитализировано - 1884 человека;
выписаны из больниц - 2821 человек;
летальных случаев - 203;
выздоровели - 16748 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 69 732 (в том числе методом ПЦР - 29509, методом ИФА - 12693) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27530.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2170398 человек;
выздоровели - 1916194 лица;
летальных исходов - 48 899;
проведения ПЦР-тестов - 9943891.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 433 случая;
Винницкая область - 117 случаев;
Волынская область - 196 случаев;
Днепропетровская область - 489 случаев;
Донецкая область - 291 случай;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 96 случаев;
Запорожская область - 311 случаев;
Ивано-Франковская область - 126 случаев;
Киевская область - 295 случаев;
Кировоградская область - 80 случаев;
Луганская область - 123 случая;
Львовская область - 283 случая;
Николаевская область - 172 случая;
Одесская область - 146 случаев;
Полтавская область - 137 случаев;
Ровенская область - 217 случаев;
Сумская область - 129 случаев;
Тернопольская область - 141 случай;
Харьковская область - 429 случаев;
Херсонская область - 240 случаев;
Хмельницкая область - 152 случая;
Черкасская область - 181 случай;
Черновицкая область - 86 случаев;
Черниговская область - 131 случай.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля
- За 20 лет Донецкая область потеряла почти миллион человек
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 мая
- Прокуратура предложила переселенцам заявлять о незаконной "национализации" имущества боевиками "ДНР"09:00
- В ТКГ договорились о гарантиях безопасности для открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое»08:00
- Рада отменила мораторий на санкции по кредитам для жителей зоны АТО/ООС17:00
- Главы парламентов Украины и Латвии посетили прифронтовое Опытное16:00
- Прогноз погоды на Донбассе14:00
- Резников анонсировал начало вакцинации жителей ОРДЛО на КПВВ13:00
- В Донецке два дня будут хлорировать воду10:00
- Премьер-министр Эстонии посетила КПВВ на Луганщине08:00
- В подразделении ВСУ на Донбассе разоблачили "боевика-оборотня"16:00
- Денисова назвала количество украинских военных, пропавших без вести в ОРДЛО и Крыму15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая11:00
- Сегодня Зеленский отчитается за два года президентства10:00
- Прокуратура предложила переселенцам заявлять о незаконной "национализации" имущества боевиками "ДНР"09:00
- В ТКГ договорились о гарантиях безопасности для открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое»08:00
- Рада отменила мораторий на санкции по кредитам для жителей зоны АТО/ООС17:00
- Главы парламентов Украины и Латвии посетили прифронтовое Опытное16:00
- В Австралии заявили о создании "нанолекарства" от COVID-1915:00
- Прогноз погоды на Донбассе14:00
- Резников анонсировал начало вакцинации жителей ОРДЛО на КПВВ13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 мая12:00
- Прогноз погоды на Донбассе14:00
- Новый наставник для "Шахтера"16:10
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- Как можно стать миллионером на слотах: топ 3 случая недели14:00
- Видано дитячу книгу про вакцинацію «Казка про те, як стати супергероєм»17:00
- Украина и Европа после года пандемии. Как изменились коронавирусные ограничения?13:00
- Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года, из-за доли в букмекерской конторе11:00
- Как купить стильную и практичную кровать: несколько советов от «Маркет Мебели»18:00
- В подразделении ВСУ на Донбассе разоблачили "боевика-оборотня"
- В Донецке два дня будут хлорировать воду
- Рада отменила мораторий на санкции по кредитам для жителей зоны АТО/ООС
- Резников анонсировал начало вакцинации жителей ОРДЛО на КПВВ
- В "Дія" появилась функция подачи заявки на льготную ипотеку для ВПЛ
- Сервис єМалятко стал доступен для жителей ОРДЛО и Крыма
- Прогноз погоды на Донбассе
- Главы парламентов Украины и Латвии посетили прифронтовое Опытное
- Новый наставник для "Шахтера"
- 18 – 19 мая пройдут очередные заседания ТКГ по Донбассу