Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая

20.05.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине выявили 5 165 новых случаев COVID-19, что лишь немногим более, чем за сутки до этого. При этом немного сократилось число летальных случаев. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили в Минздраве.

Отмечается, что вчера, в частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 1884 человека;

выписаны из больниц - 2821 человек;

летальных случаев - 203;

выздоровели - 16748 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 69 732 (в том числе методом ПЦР - 29509, методом ИФА - 12693) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27530.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2170398 человек;

выздоровели - 1916194 лица;

летальных исходов - 48 899;

проведения ПЦР-тестов - 9943891.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 433 случая;

Винницкая область - 117 случаев;

Волынская область - 196 случаев;

Днепропетровская область - 489 случаев;

Донецкая область - 291 случай;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 96 случаев;

Запорожская область - 311 случаев;

Ивано-Франковская область - 126 случаев;

Киевская область - 295 случаев;

Кировоградская область - 80 случаев;

Луганская область - 123 случая;

Львовская область - 283 случая;

Николаевская область - 172 случая;

Одесская область - 146 случаев;

Полтавская область - 137 случаев;

Ровенская область - 217 случаев;

Сумская область - 129 случаев;

Тернопольская область - 141 случай;

Харьковская область - 429 случаев;

Херсонская область - 240 случаев;

Хмельницкая область - 152 случая;

Черкасская область - 181 случай;

Черновицкая область - 86 случаев;

Черниговская область - 131 случай.