Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая

21.05.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 4 984 новых случая COVID-19, что немного меньше, чем днем ранее. При этом значительно сократилось число выздоровевших. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что среди заболевших 278 детей и 97 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 785 человек;

выписаны из больниц – 2 305 человек;

летальных случаев - 202;

выздоровели – 12 845 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 62 577 (в том числе методом ПЦР – 26 154, методом ИФА – 11 454) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 969.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 175 382 лица;

выздоровели – 1 929 039 человек;

летальных исходов - 49 101;

проведения ПЦР-тестов – 9 970 045.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 453 случая;

Винницкая область - 134 случая;

Волынская область - 170 случаев;

Днепропетровская область - 405 случаев;

Донецкая область - 408 случаев;

Житомирская область - 117 случаев;

Закарпатская область - 47 случаев;

Запорожская область - 354 случая;

Ивано-Франковская область - 85 случаев;

Киевская область - 348 случаев;

Кировоградская область - 66 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 269 случаев;

Николаевская область - 214 случаев;

Одесская область - 201 случай;

Полтавская область - 183 случая;

Ровенская область - 236 случаев;

Сумская область - 191 случай;

Тернопольская область - 122 случая;

Харьковская область - 299 случаев;

Херсонская область - 154 случая;

Хмельницкая область - 121 случай;

Черкасская область - 139 случаев;

Черновицкая область - 77 случаев;

Черниговская область - 135 случаев.