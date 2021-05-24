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СБУ блокировала контрабанду военных товаров в Россию

24.05.2021 16:00
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СБУ блокировала контрабанду военных товаров в Россию

В Харьковской области СБУ разоблачила межрегиональную группировку контрабандистов, которая поставляла крупные партии товаров военного назначения в Россию. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба СБУ.
Контрразведчики спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов и, минуя таможенный контроль, автотранспортом вывозили их в Россию. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.
В СБУ сообщили, что их сотрудники пресекли попытку незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 тысяч.
"Правоохранители провели 16 обысков по месту жительства участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей. Изъяты комплектующие к военной технике, штампы для подделки технической документации, печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении. Также спецслужба проверяет возможную причастность участников группы к поставке украинским оборонным предприятиям комплектующих к военной технике.
В СБУ добавили, что по одной из версий, оборудование фигуранты скупали на территории России и Украины, а затем осуществляли "косметический ремонт" и обеспечивали поддельной технической документацией.



Теги: контрабанда, оборудование, СБУ, военная техника
 
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