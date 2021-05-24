- СБУ блокировала контрабанду военных товаров в Россию16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 мая10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 мая11:00
- На Хмельнитчине СБУ задержала агента спецслужб РФ16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 мая11:00
- Рада назначила нового министра здравоохранения12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 мая11:00
- Сегодня Зеленский отчитается за два года президентства10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 мая12:00
СБУ блокировала контрабанду военных товаров в Россию
В Харьковской области СБУ разоблачила межрегиональную группировку контрабандистов, которая поставляла крупные партии товаров военного назначения в Россию. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает пресс-служба СБУ.
Контрразведчики спецслужбы установили, что в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов и, минуя таможенный контроль, автотранспортом вывозили их в Россию. Затем посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.
В СБУ сообщили, что их сотрудники пресекли попытку незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $100 тысяч.
"Правоохранители провели 16 обысков по месту жительства участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей. Изъяты комплектующие к военной технике, штампы для подделки технической документации, печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновые записи, чеки, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении. Также спецслужба проверяет возможную причастность участников группы к поставке украинским оборонным предприятиям комплектующих к военной технике.
В СБУ добавили, что по одной из версий, оборудование фигуранты скупали на территории России и Украины, а затем осуществляли "косметический ремонт" и обеспечивали поддельной технической документацией.
Теги: контрабанда, оборудование, СБУ, военная техника
- СБУ задержала контрабандные грузы, которые направлялись в зону АТО
- В автобусе "Донецк-Ростов" СБУ поймала плюшевых наркокурьеров
- В Донецкой области приговорили российского наркокурьера
- В Донецкой области осужден контрабандист ртути
- Россиянин пытался провезти в Украину крупную партию анаболиков
- СБУ задержала грузовик с контрабандным мясом, который следовал на территорию "ДНР"
- В Авдеевке пройдут двухдневные антитеррористические учения15:00
- На Донетчине состоялся перформанс арт-проекта "Монолит"12:00
- В "ДНР" определили дополнительные выходные дни в июне11:00
- Сутки в зоне ООС: 6 нарушений "тишины", один украинский воин ранен09:00
- Социологи узнали мнение украинцев об особом статусе Донбасса08:00
- В ОРЛО заявили о двукратном росте средней зарплаты13:00
- На Донбассе сепаратисты обстреляли жилой дом в Песках09:00
- На Донетчине обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчаткой15:00
- В ОРЛО разрешили праздник «Последнего звонка» несмотря на коронавирус13:00
- Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма10:00
- СБУ блокировала контрабанду военных товаров в Россию16:00
- В Авдеевке пройдут двухдневные антитеррористические учения15:00
- Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения14:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- На Донетчине состоялся перформанс арт-проекта "Монолит"12:00
- В "ДНР" определили дополнительные выходные дни в июне11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 мая10:00
- Сутки в зоне ООС: 6 нарушений "тишины", один украинский воин ранен09:00
- Социологи узнали мнение украинцев об особом статусе Донбасса08:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- Инструкция для новичков по игре в слоты14:00
- Прогноз погоды на Донбассе14:00
- Новый наставник для "Шахтера"16:10
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Как разговаривать с близкими о вакцинации от COVID-19?14:00
- В Славянске экс-боевик "ДНР" совершил убийство
- В ОРЛО заявили о двукратном росте средней зарплаты
- Социологи узнали мнение украинцев об особом статусе Донбасса
- Четыре ВУЗА-"переселенца" примут участие в программе реинтеграции молодежи ОРДЛО
- Зеленский утвердил санкции против глав "ЛДНР" и Крыма
- В "ДНР" определили дополнительные выходные дни в июне
- На Донетчине обнаружен схрон с боеприпасами и взрывчаткой
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая
- На Хмельнитчине СБУ задержала агента спецслужб РФ
- В Донецке сегодня приостановят движение трамваев по маршруту №1