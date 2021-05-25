СБУ заблокировала ботоферму, распространявшую фейки о событиях на Донбассе

25.05.2021 09:00

В Черкассах киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу ботофермы, действовавшей в интересах гибридной агрессии России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Досудебным следствием установлено, что ботоферму "поддерживал" житель Черкасс в подсобном помещении собственного частного предприятия. Он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность интернет-агитаторам.

"Предприниматель использовал сим-карты украинских операторов мобильной связи. Расчет за услуги получал криптовалютой и через российские виртуальные платежные системы, запрещенные на основании решения СНБО Украины", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ задокументировали, что через ботоферму интернет-агитаторы распространяли дезинформацию о событиях в ОРДЛО, пророссийскую пропаганду, направленную на искусственную дестабилизацию ситуации в государстве, ликвидацию конституционного строя и территориальной целостности Украины.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, более 400 сим-карт мобильных операторов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к функционированию ботофермы.