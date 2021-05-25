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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая

25.05.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая

В Украине за минувшие сутки выявили 2 608 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав во вторник, 25 мая.
"Среди них – 76 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 854 человек; летальных случаев – 249; выздоровело – 17 504 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 186 463 человека, 49 685 пациентов скончалось, 1 975 064 человек выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 402 случая;
Винницкая область - 47 случаев;
Волынская область - 92 случая;
Днепропетровская область - 168 случаев;
Донецкая область - 75 случаев;
Житомирская область - 33 случая;
Закарпатская область - 38 случаев;
Запорожская область - 206 случаев;
Ивано-Франковская область - 38 случаев;
Киевская область - 170 случаев;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Львовская область - 214 случаев;
Николаевская область - 139 случаев;
Одесская область - 75 случаев;
Полтавская область - 112 случаев;
Ровенская область - 138 случаев;
Сумская область - 32 случая;
Тернопольская область - 53 случая;
Харьковская область - 153 случая;
Херсонская область - 22 случая;
Хмельницкая область - 118 случаев;
Черкасская область - 106 случаев;
Черновицкая область - 39 случаев;
Черниговская область - 57 случаев.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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