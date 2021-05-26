Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая

26.05.2021 12:00

В Украине за последние 24 часа подтвердили 3 395 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на треть больше вчерашнего показателя. Рост заболеваемости продолжается третий день подряд, сообщает Минздрав в среду, 26 мая.

"Среди них – 154 ребенка и 73 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 778 человек; летальных случаев – 208; выздоровело – 14 987 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 2 189 858 человек, 49 893 пациента скончались, 1 990 051 человек выздоровел.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 385

Винницкая область - 97

Волынская область - 64

Днепропетровская область - 277

Донецкая область - 149

Житомирская область - 54

Закарпатская область - 83

Запорожская область - 219

Ивано-Франковская область - 54

Киевская область - 208

Кировоградская область - 73

Луганская область - 68

Львовская область - 172

Николаевская область - 154

Одесская область - 81

Полтавская область - 61

Ровенская область - 185

Сумская область - 93

Тернопольская область - 68

Харьковская область - 328

Херсонская область - 176

Хмельницкая область - 93

Черкасская область - 105

Черновицкая область - 54

Черниговская область - 94.