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Украина получила первую коммерческую партию вакцины Pfizer
26.05.2021 13:00
Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета. Об этом сообщает РБК-Украина.
Самолет с партией вакцины Pfizer прибыл в международный аэропорт "Киев". Теперь вакцина должна пройти растаможку, после чего ее отправят на склад, а уже оттуда развезут по регионам Украины.
Напомним, до этого в Украину поступили две партии вакцины Pfizer, но по глобальному механизму COVAX. В рамках этого механизма страны бесплатно получают вакцины от разных производителей.
Теги: вакцина, Pfizer, COVID-19
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