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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая
В Украине за сутки подтвердили 3 509 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом скончались 183 человека, а общее число жертв пандемии превысило 50 тысяч, сообщает Минздрав в четверг, 27 мая.
Рост заболеваемости в стране продолжается четвертый день подряд. Вчера сообщалось 3 395 новых случаях инфицирования COVID-19, 25 мая – о 2 608 новых заболевших, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования.
"27 мая в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 193 ребенка и 82 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 402 человека; летальных случаев – 183; выздоровело – 16 868 человек", – сообщает Минздрав.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 193 367 человек, 50 067 пациентов скончались, 2 006 918 человек выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 454
Винницкая область - 76
Волынская область - 100
Днепропетровская область - 284
Донецкая область - 132
Житомирская область - 120
Закарпатская область - 30
Запорожская область - 187
Ивано-Франковская область - 71
Киевская область - 194
Кировоградская область - 33
Луганская область - 59
Львовская область - 278
Николаевская область - 141
Одесская область - 84
Полтавская область - 111
Ровенская область - 163
Сумская область - 81
Тернопольская область - 79
Харьковская область - 233
Херсонская область - 138
Хмельницкая область - 122
Черкасская область - 91
Черновицкая область - 89
Черниговская область - 159.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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