Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая

27.05.2021 13:00

В Украине за сутки подтвердили 3 509 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом скончались 183 человека, а общее число жертв пандемии превысило 50 тысяч, сообщает Минздрав в четверг, 27 мая.

Рост заболеваемости в стране продолжается четвертый день подряд. Вчера сообщалось 3 395 новых случаях инфицирования COVID-19, 25 мая – о 2 608 новых заболевших, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования.

"27 мая в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 193 ребенка и 82 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 402 человека; летальных случаев – 183; выздоровело – 16 868 человек", – сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 193 367 человек, 50 067 пациентов скончались, 2 006 918 человек выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 454

Винницкая область - 76

Волынская область - 100

Днепропетровская область - 284

Донецкая область - 132

Житомирская область - 120

Закарпатская область - 30

Запорожская область - 187

Ивано-Франковская область - 71

Киевская область - 194

Кировоградская область - 33

Луганская область - 59

Львовская область - 278

Николаевская область - 141

Одесская область - 84

Полтавская область - 111

Ровенская область - 163

Сумская область - 81

Тернопольская область - 79

Харьковская область - 233

Херсонская область - 138

Хмельницкая область - 122

Черкасская область - 91

Черновицкая область - 89

Черниговская область - 159.