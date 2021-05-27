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В Минздраве опубликовали статистику побочных реакций на COVID-вакцины

27.05.2021 08:00
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В Минздраве опубликовали статистику побочных реакций на COVID-вакцины

В Украине количество побочных реакций на вакцину от COVID-19 составляет менее 1%. Об этом сообщило ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины".
"После почти миллиона введенных доз вакцин количество карт-сообщений о случаях неблагоприятных событий составляет 1 436", - говорится в сообщении
0,22% побочных реакций от общего количества привитых обнаружили после вакцины Covishield (AstraZeneca индийского производства), 0,049% - после вакцины CoronaVac, 0,034% после вакцины Comirnaty (вакцина Pfizer и BioNTech), 0,083% - после вакцины AstraZeneca.
В Минздраве подчеркнули, что польза от введения вакцин в защите от коронавирусной болезни продолжает превышать возможные риски.



Теги: Минздрав, вакцинация, побочная реакция, COVID-19
 
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