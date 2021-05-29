Последние новости раздела
- Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать12:00
- В метро Киева прошли антитеррористические учения14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая13:00
- В Украину прибыли еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac10:00
- В Минздраве опубликовали статистику побочных реакций на COVID-вакцины08:00
- В Киеве перед посольством РФ сожгли "Кремль"17:00
- Украина получила первую коммерческую партию вакцины Pfizer13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 мая12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая10:00
Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать
29.05.2021 12:00
В первом месяце лета есть праздничные даты, благодаря которым украинцы получат дополнительные выходные, сообщает Курс Украины.
Так, 20 июня отмечается большой христианский праздник — Троица. Поскольку этот праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на следующий день. Поэтому, будет три выходных подряд — с 19 по 21 июня.
Также 28 июня отмечается День Конституции Украины. Этот праздник выпадает на понедельник, поэтому появится еще один дополнительный выходной, и можно будет отдыхать с 26 по 28 июня.
Всего в июне 2021 года будет 20 рабочих и 10 выходных дней.
Теги: праздник, выходной, июнь
Читайте также:
- В августе украинцев ожидает мини-отпуск
- Украинцев могут порадовать новым выходным, все подробности
- Украинцев порадовали новой «порцией» выходных
- Украинцы получат весной шесть "дополнительных" выходных
- Пять дней выходных: как будем отдыхать на Пасху
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата
- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю16:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon13:00
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»12:00
- ЕС выделил ещё €25 млн для пострадавших на Донбассе09:00
- Порошенко привез на Донбасс оборудование для больницы и армии08:00
- В "заминированных" вузах Северодонецка взрывчатку не нашли17:00
- На Донбассе снайпер боевиков смертельно ранил воина ВСУ16:00
- В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»15:00
- Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать12:00
- Названы 23 вуза для бесплатной подготовки абитуриентов из ОРДЛО и Крыма09:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО17:00
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю16:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- В метро Киева прошли антитеррористические учения14:00
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon13:00
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 мая11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- Инструкция для новичков по игре в слоты14:00
- Прогноз погоды на Донбассе14:00
- Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ на Донбассе
- В "министерствах" ОРЛО устроили облаву на владельцев SIM-карт Vodafon
- Несовершеннолетняя жительница Горловки перешла линию разграничения по минному полю
- В ОРДО озвучили правила въезда на местные «курорты»
- В ОРЛО ужесточили правила прохождения КПВВ «Станица Луганская»
- В Мариуполе выделили землю для строительства «университета Ахметова»
- Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины
- Зеленский образовал Славянскую городскую ВГА
- В Кабмине заявили о готовности КПВВ на Донбассе к вакцинации жителей ОРДЛО
- На Донетчине в результате обстрела ранен мирный житель