Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать

29.05.2021 12:00

В первом месяце лета есть праздничные даты, благодаря которым украинцы получат дополнительные выходные, сообщает Курс Украины.

Так, 20 июня отмечается большой христианский праздник — Троица. Поскольку этот праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на следующий день. Поэтому, будет три выходных подряд — с 19 по 21 июня.

Также 28 июня отмечается День Конституции Украины. Этот праздник выпадает на понедельник, поэтому появится еще один дополнительный выходной, и можно будет отдыхать с 26 по 28 июня.

Всего в июне 2021 года будет 20 рабочих и 10 выходных дней.