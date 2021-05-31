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Один из КПВВ на админгранице с Крымом закрывается на ремонт
31.05.2021 17:00
Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на административной границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом закрывается на ремонт начиная с 7 июня. Об этом сообщили в Херсонской ОГА.
Работа КПВВ приостанавливается на 14 дней. Остальные КПВВ на админгранице с Крымом — «Чонгар» и «Каланчак» — будут работать в штатном режиме.
Теги: Крым, ремонт, граница, КПВВ
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