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Партия Бориса Колесникова провела свой первый съезд
В воскресенье, 30 мая, в одном из киевских ивент-холлов состоялся первый съезд политической партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ", на котором присутствовали более 200 представителей со всех областей Украины, сообщает Обозреватель.
На повестке дня съезда были рассмотрены ключевые организационные вопросы, такие как: избрание руководящих органов, а также утверждение Программы и устава партии.
Решением съезда лидером новой политической партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" был избран экс-регионал Борис Колесников.
"К идее создания партии мы шли почти тридцать лет, тщательно прорабатывали контуры идеологии будущей политической партии – не политического проекта, а именно партии, с серьезными амбициями, стратегическим видением целей и с собственным планом преобразования страны. Мы собрали самую сильную команду профессионалов, для того, чтобы менять, перестраивать страну, а не встраиваться в систему. Нас интересуют преобразования, а не просто участие в ближайших выборах", - отметил Колесников.
Партия "УКРАИНА – НАШ ДОМ" считает своей первоочередной целью воплощение следующих задач:
- восстановление суверенитета и реальной государственности Украины;
- достижение социально ощутимых результатов для граждан через рост экономики.
Принципы партии:
- Политика открытых дверей, которая принесла успех многим государствам. Это значит, что мы настроены на широкое сотрудничество со всем мировым сообществом.
- Экономизация международных отношений, прагматичный подход, дающий украинской экономике максимальную выгоду, базирующуюся на поиске новых рынков, новых партнеров и новых инвестиций.
- Принцип "Украина для человека" во внутренней политике. Граждане должны поверить государству и в государство.
- Унитарная модель страны с передачей большинства функций из центра в регионы. Прерогативой центральной власти должны стать оборонная политика, безопасность, внешняя политика, инфраструктурные проекты.
- Парламентская модель унитарной республики с усилением роли Верховной Рады Украины. Двухпалатный парламент, нижняя палата которого избирается на исключительно пропорциональной основе, а верхняя является представителем интересов регионов страны.
- Принятие новой Конституции Украины, которая должна установить новую систему отношений внутри государства, новое распределение властных полномочий, а также гарантировать украинцам социальный успех.
- Политика, направленная на деиндустриализацию (особенно в момент, когда мир переживает четвёртую промышленную революцию), ведет к разрушению экономики, её экспортного потенциала. Сегодня серьёзное внимание необходимо уделять развитию индустрии и модернизации промышленности.
- "УКРАИНА – НАШ ДОМ" – не партия Юго-Востока Украины или Центрального Запада. Не нужно делить украинцев по географическим признакам. Необходимо объединять Украину, как это было сделано при подготовке к проведению Евро-2012, и отказаться от преступной практики сталкивания граждан лбами ради политических выгод.
Теги: партия, Борис Колесников, съезд
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