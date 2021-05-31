Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая

31.05.2021 10:00

В Украине за последние сутки зафиксировано 1 703 новых случаев заболеваний коронавирусом. Среди них - 58 детей и 11 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки от COVID-19 скончалось 64 человека. С начала пандемии вирус забрал жизни 50 536 украинцев.

За минувшие 24 часа было госпитализировано 810 человек; выздоровело 4 934 человека. Также за сутки протестировано: методом ПЦР – 8 822 человек, методом ИФА – 1 176 человек, экспресс-тестами – 6 226 человек.

За все время пандемии в стране вирусом заразились 2 202 494 украинца; выздоровели 2 041 082 человека; проведено ПЦР-тестов – 10 180 777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68) областях и в Киеве (63).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 63 случая;

Винницкая область - 23 случая;

Волынская область - 40 случаев;

Днепропетровская область - 134 случая;

Донецкая область - 42 случая;

Житомирская область - 42 случая;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 69 случаев;

Ивано-Франковская область - 23 случая;

Киевская область - 58 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 13 случаев;

Львовская область - 46 случаев;

Николаевская область - 107 случаев;

Одесская область - 17 случаев;

Полтавская область - 16 случаев;

Ровенская область - 51 случай;

Сумская область - 43 случая;

Тернопольская область - 32 случая;

Харьковская область - 68 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черкасская область - 59 случаев;

Черновицкая область - 24 случая;

Черниговская область - 11 случаев.