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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 мая
В Украине за последние сутки зафиксировано 1 703 новых случаев заболеваний коронавирусом. Среди них - 58 детей и 11 медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки от COVID-19 скончалось 64 человека. С начала пандемии вирус забрал жизни 50 536 украинцев.
За минувшие 24 часа было госпитализировано 810 человек; выздоровело 4 934 человека. Также за сутки протестировано: методом ПЦР – 8 822 человек, методом ИФА – 1 176 человек, экспресс-тестами – 6 226 человек.
За все время пандемии в стране вирусом заразились 2 202 494 украинца; выздоровели 2 041 082 человека; проведено ПЦР-тестов – 10 180 777.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (134), Николаевской (107), Запорожской (69), Харьковской (68) областях и в Киеве (63).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 63 случая;
Винницкая область - 23 случая;
Волынская область - 40 случаев;
Днепропетровская область - 134 случая;
Донецкая область - 42 случая;
Житомирская область - 42 случая;
Закарпатская область - 4 случая;
Запорожская область - 69 случаев;
Ивано-Франковская область - 23 случая;
Киевская область - 58 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 13 случаев;
Львовская область - 46 случаев;
Николаевская область - 107 случаев;
Одесская область - 17 случаев;
Полтавская область - 16 случаев;
Ровенская область - 51 случай;
Сумская область - 43 случая;
Тернопольская область - 32 случая;
Харьковская область - 68 случаев;
Херсонская область - 28 случаев;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черкасская область - 59 случаев;
Черновицкая область - 24 случая;
Черниговская область - 11 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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