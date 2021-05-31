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В киевском центре массовой вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек

31.05.2021 09:00
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В киевском центре массовой вакцинации за выходные от COVID-19 привили 3,5 тысячи человек

В Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра в Киеве, за первые два дня работы вакцинировали 3467 человек. Об этом сообщил в Facebook первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что 30 мая прививки в этом Центре получили 2072 человека.



Теги: Киев, вакцинация, центр
 
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