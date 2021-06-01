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На Днепропетровщине СБУ разоблачила группу "реаниматоров СССР"

01.06.2021 17:00
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На Днепропетровщине СБУ разоблачила группу "реаниматоров СССР"

СБУ пресекла деятельность группы, которая хотела основать фейковые «народные советы» и «силовые структуры» в Днепропетровской области, сообщает пресс-центр спецслужбы.
Так, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это - при координации российской ОО "Верховный Совет СССР".
Так называемая "Председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов.
Оперативники спецслужбы установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров".
Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили:
- документацию фейковых "народных советов";
- компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых "справок о гражданстве СССР";
- списки участников группы;
- переписку с кураторами из РФ.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.



Теги: Россия, Днепропетровская область, СБУ, СССР, группа
 
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